Жирона та Валенсія знайшли заміну Довбику та Яремчуку

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Іспанські "Жирона" та "Валенсія" шукають нового центрального нападника. Обидва клуби влітку можуть залишити українські легіонери.

Іспанські команди знайшли заміну українцям Артему Довбику та Роману Яремчуку, повідомив журналіст Екрем Конур.

💣💥 #EXCL ❗🇩🇰 #RSCA 🟣 ❗

Girona FC і Valencia CF є monitoring situation of RSC Anderlecht's 26-year-old Danish striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/af8OL36v37 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 19, 2024

Хто цікавий "Жироні" та "Валенсії"

Як повідомили джерела, іспанські клуби розглядають кандидатуру датського нападаючого Каспера Дольберга з "Андерлехта".

У "Жироні" розуміють, що їм буде важко утримати Довбика і тому шукають нового форварда на літнє трансферне вікно.

"Валенсії" Яремчук не належить і клуб не певен, що треба викуповувати українського форварда. Ймовірно, Брюгге не захоче втрачати великі гроші на трансфері, оскільки заплатили за Романа "Бенфіці" 17 млн євро. Для "Кажанів" сума понад 5 млн євро є проблемною.

Дольберг вважався талановитим форвардом, коли феєрив у "Аяксі". Потім він непогано почав у Ніцці, але йому перестали довіряти. Французи віддавали данця в оренду в "Севілью" та "Хоффенхайм", де він також загубився.

Перед нинішнім сезоном 26-річний форвард перейшов до бельгійського "Андерлехта", де реанімував свою кар'єру. У 28 матчах Дольберг забив 12 голів і зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив гравця у 10 млн євро.

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