Жирона та Валенсія знайшли заміну Довбику та Яремчуку
Іспанські "Жирона" та "Валенсія" шукають нового центрального нападника. Обидва клуби влітку можуть залишити українські легіонери.
Іспанські команди знайшли заміну українцям Артему Довбику та Роману Яремчуку, повідомив журналіст Екрем Конур.
💣💥 #EXCL ❗🇩🇰 #RSCA 🟣 ❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 19, 2024
Girona FC і Valencia CF є monitoring situation of RSC Anderlecht's 26-year-old Danish striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/af8OL36v37
Хто цікавий "Жироні" та "Валенсії"
Як повідомили джерела, іспанські клуби розглядають кандидатуру датського нападаючого Каспера Дольберга з "Андерлехта".
У "Жироні" розуміють, що їм буде важко утримати Довбика і тому шукають нового форварда на літнє трансферне вікно.
"Валенсії" Яремчук не належить і клуб не певен, що треба викуповувати українського форварда. Ймовірно, Брюгге не захоче втрачати великі гроші на трансфері, оскільки заплатили за Романа "Бенфіці" 17 млн євро. Для "Кажанів" сума понад 5 млн євро є проблемною.
Дольберг вважався талановитим форвардом, коли феєрив у "Аяксі". Потім він непогано почав у Ніцці, але йому перестали довіряти. Французи віддавали данця в оренду в "Севілью" та "Хоффенхайм", де він також загубився.
Перед нинішнім сезоном 26-річний форвард перейшов до бельгійського "Андерлехта", де реанімував свою кар'єру. У 28 матчах Дольберг забив 12 голів і зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив гравця у 10 млн євро.
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