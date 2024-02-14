Жирона летом продаст Довбика и Цыганкова

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Каталонская "Жирона" смирилась с тем, что летом останется без своих лидеров. В клубе понимают, что для дальнейшего существования им необходимо продавать свои активы.

По информации AS, известно, кто покинет команду.

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Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

"Жироне" придется расстаться с украинцами

По информации источника, в "Жироне" готовы летом расстатьсяс четырьмя игроками, права на которых принадлежат клуба. Речь идет об Викторе Цыганкове, Артеме Довбике, Мигеле Гутьерресе и Алеише Гарсии.

При этом один из лучших игроков текущего сезона Савиньо также покинет "Жирону". Бразилец вернется из аренды в "Труа" и летом перейдет в "Манчестер Сити".

Источник рассказал, что за Цыганковым и Довбиком следят "Бавария", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". При этом в "МЮ" больше следят за Виктором.

Цыганков в текущем сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и сделал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 25 млн евро.

Довбик в сезоне сыграл 25 матчей, где забил 14 голов и сделал семь ассистов. "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 28 млн евро.

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