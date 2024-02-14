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Жирона влітку продасть Довбика та Циганкова

14 лютого 2024 22:59
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Агабекян Карен
редактор
Жирона влітку продасть Довбика та Циганкова
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона" прийняла той факт, що влітку залишиться без своїх лідерів. У клубі розуміють, що для подальшого існування їм потрібно продавати свої активи.

За інформацією AS, стало відомо, хто покине команду.

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Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

"Жироні" доведеться розлучитися з українцями

За інформацією джерела, у "Жироні" готові влітку розлучитися із чотирма гравцями, права на яких належать клубу. Йдеться про Віктора Циганкова, Артема Довбика, Мігеля Гутьєрреса та Алеїша Гарсію.

При цьому один із найкращих гравців поточного сезону Савіньо також залишить "Жирону". Бразилець повернеться з оренди до "Труа" і влітку перейде до "Манчестер Сіті".

Джерело розповіло, що за Циганковим та Довбиком стежать "Баварія", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". При цьому у "МЮ" більше стежать за Віктором.

Циганков цього сезону в 23 матчах забив чотири м'ячі і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 25 млн євро.

Довбик у сезоні зіграв 25 матчів, де забив 14 голів і зробив сім асистів. "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 28 млн євро.

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