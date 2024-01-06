Жирона с Довбиком выиграла в Кубке Испании
В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Жирона" на выезде сыграла против "Эльче". Во втором тайме на поле вышел украинец Артем Довбик.
"Жироне" удалось выиграть со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
🇨🇴 Asistencia de cabeza de Jhon Solís que significó el 0-1 de #Girona ante #Elche por Copa Del Rey pic.twitter.com/3HpOuD2vbX— Pipe Sierra (@PSierraR) January 6, 2024
"Жирона" прошла "Эльче"
"Жирона" без Довбика открыла счет на 37-й минуте, когда вышедший на замену защитник Дейли Блинд пробил голкипера соперника.
На 67-й минуте счет удвоил бразильский правый защитник Ян Коуту.
На 75-й минуте на замену вышел Довбик. За отведенное время украинец не отличился результативным действием.
"Эльче" — "Жирона" — 0:2
Голы: Блинд, 37, Коуту, 67
"Эльче": Сан-Роман, Бигас (Хосан, 64), Клерк, Каррейра, Мендоса, Марио Гаспар (Фидель, 89), Фернандес Меркау (Гарсес, 89), Моренте, Фебас (Кастро, 75), Дональд, Мурад (Леон, 75).
"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес, Хуанпе, Эрик Гарсия (Блинд, 30), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто, Фернандес, Мартин (Алеиш Гарсия, 85), Солис (Кебе, 75), Порту (Торре, 85), Стуани (Довбик, 75).
Предупреждения: Бигас, 24, Моренте, 90.
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