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Жирона с Довбиком выиграла в Кубке Испании

6 января 2024 23:20
обновлено: 23:01
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Агабекян Карен
редактор
Жирона с Довбиком выиграла в Кубке Испании
Игроки "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Жирона" на выезде сыграла против "Эльче". Во втором тайме на поле вышел украинец Артем Довбик.

"Жироне" удалось выиграть со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Жирона" без Довбика открыла счет на 37-й минуте, когда вышедший на замену защитник Дейли Блинд пробил голкипера соперника.

На 67-й минуте счет удвоил бразильский правый защитник Ян Коуту.

На 75-й минуте на замену вышел Довбик. За отведенное время украинец не отличился результативным действием.

"Эльче" — "Жирона" — 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67

"Эльче": Сан-Роман, Бигас (Хосан, 64), Клерк, Каррейра, Мендоса, Марио Гаспар (Фидель, 89), Фернандес Меркау (Гарсес, 89), Моренте, Фебас (Кастро, 75), Дональд, Мурад (Леон, 75).

"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес, Хуанпе, Эрик Гарсия (Блинд, 30), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто, Фернандес, Мартин (Алеиш Гарсия, 85), Солис (Кебе, 75), Порту (Торре, 85), Стуани (Довбик, 75).

Предупреждения: Бигас, 24, Моренте, 90.

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