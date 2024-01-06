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Жирона з Довбиком виграла у Кубку Іспанії

6 січня 2024 23:20
оновлено: 23:01
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Агабекян Карен
редактор
Жирона з Довбиком виграла у Кубку Іспанії
Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Жирона" на виїзді зіграла проти "Ельче". У другому таймі на поле вийшов українець Артем Довбик.

"Жироні" вдалося виграти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Жирона" без Довбика відкрила рахунок на 37-й хвилині, коли захисник Дейлі Блінд, який вийшов на заміну, пробив голкіпера суперника.

На 67-й хвилині рахунок подвоїв бразильський правий захисник Ян Коуту.

На 75-й хвилині на заміну вийшов Довбик. За відведений час українець не відзначився результативною дією.

"Ельче" — "Жирона" — 0:2

Голи: Блінд, 37, Коуту, 67

"Ельче": Сан-Роман, Бігас (Хосан, 64), Клерк, Каррейра, Мендоса, Маріо Гаспар (Фідель, 89), Фернандес Меркау (Гарсес, 89), Моренте, Фебас (Кастро, 75), Дональд, Мурад (Леон, 75).

"Жирона": Хуан Карлос, Мартінес, Хуанпе, Ерік Гарсія (Блінд, 30), Мігель Гутьєррес, Ян Коуто, Фернандес, Мартін (Алеіш Гарсія, 85), Соліс (Кебе, 75), Порту (Торре, 85), Стуані (Довбик, 75).

Попередження: Бігас, 24, Моренте, 90.

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