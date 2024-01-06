Жирона з Довбиком виграла у Кубку Іспанії
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Жирона" на виїзді зіграла проти "Ельче". У другому таймі на поле вийшов українець Артем Довбик.
"Жироні" вдалося виграти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
🇨🇴 Asistencia de cabeza de Jhon Solís que va significar el 0-1 de #Girona ante #Elche por Copa Del Rey pic.twitter.com/3HpOuD2vbX- Pipe Sierra (@PSierraR) January 6, 2024
"Жирона" пройшла "Ельче"
"Жирона" без Довбика відкрила рахунок на 37-й хвилині, коли захисник Дейлі Блінд, який вийшов на заміну, пробив голкіпера суперника.
На 67-й хвилині рахунок подвоїв бразильський правий захисник Ян Коуту.
На 75-й хвилині на заміну вийшов Довбик. За відведений час українець не відзначився результативною дією.
"Ельче" — "Жирона" — 0:2
Голи: Блінд, 37, Коуту, 67
"Ельче": Сан-Роман, Бігас (Хосан, 64), Клерк, Каррейра, Мендоса, Маріо Гаспар (Фідель, 89), Фернандес Меркау (Гарсес, 89), Моренте, Фебас (Кастро, 75), Дональд, Мурад (Леон, 75).
"Жирона": Хуан Карлос, Мартінес, Хуанпе, Ерік Гарсія (Блінд, 30), Мігель Гутьєррес, Ян Коуто, Фернандес, Мартін (Алеіш Гарсія, 85), Соліс (Кебе, 75), Порту (Торре, 85), Стуані (Довбик, 75).
Попередження: Бігас, 24, Моренте, 90.
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