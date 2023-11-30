Жирона сделала важное заявление по поводу Довбика

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Футболист сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик восстановился от последствий повреждения. Он получил травму на тренировке в составе национальной команды перед отбором на Евро-2024.

Довбик снова готов выйти на поле, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт "Жироны".

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Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик пропустил из-за травмы матч 14-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетика". Виктор Цыганков забил гол в том поединке, но подопечные Мичела сыграли вничью со счетом 1:1.

Артем Довбик празднует гол. Скриншот YouTube

Возвращение Довбика

Каталонцам не хватало остроты в атаке в прошлом матче, но теперь Артем Довбик готов помочь своим партнерам по команде на поле. В клубе сообщили, что 26-летний форвард уже вернулся к тренировкам и готов к матчам.

В ближайшем поединке "Жирона" сыграет дома против "Валенсии". Встреча состоится в субботу, второго декабря, в 15:00 по киевскому времени.

По итогам 14 туров команда Мичела занимает второе место в турнирной таблице, хотя набрала столько же очков, сколько и мадридский "Реал".

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик сыграл в 13 поединках, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

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