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Жирона зробила важливу заяву з приводу Довбика

30 листопада 2023 14:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона зробила важливу заяву з приводу Довбика
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України та іспанської "Жирони" Артем Довбик відновився від наслідків ушкодження. Він зазнав травми на тренуванні у складі національної команди перед відбором на Євро-2024.

Довбик знову готовий вийти на поле, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт "Жирони".

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Український форвард "Жирони" Артем Довбик пропустив через травму матч 14 туру іспанської Ла-Ліги проти "Атлетіка". Віктор Циганков забив гол у тому поєдинку, але підопічні Мічела зіграли внічию з рахунком 1:1.

Артем Довбик
Артем Довбик святкує гол. Скриншот YouTube

Повернення Довбика

Каталонцям не вистачало гостроти в атаці у минулому матчі, але тепер Артем Довбик готовий допомогти своїм партнерам по команді на полі. У клубі повідомили, що 26-річний форвард уже повернувся до тренувань та готовий до матчів.

У найближчому поєдинку "Жирона" зіграє вдома проти "Валенсії". Зустріч відбудеться у суботу, другого грудня, о 15.00 за київським часом.

За підсумками 14 турів команда Мічела посідає друге місце у турнірній таблиці, хоча набрала стільки ж очок, скільки й мадридський "Реал".

У сезоні 2023/2024 Артем Довбик зіграв у 13 поєдинках, забив сім голів та зробив чотири результативні передачі.

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