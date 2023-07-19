Жоау Феликс хочет перейти в "Барселону": "Атлетико" накажет игрока

Жоау Феликс в Майами. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Футболист сделал ряд заявлений, которые разозлили руководство мадридского "Атлетико".

Португалец может провести следующий сезон на скамейке запасных, сообщает Relevo.

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Несколько дней назад Жоау Феликс неожиданно признался в том, что с детства поддерживает "Барселону". Футболист связан контрактом с "Атлетико" до лета 2027 года, и его слова вызвали реакцию в руководстве и тренерском штабе мадридского клуба.

Чего добивается Жоау Феликс?

Португальский футболист провел вторую половину прошлого сезона в "Челси". Он не убедил английский клуб в целесообразности дальнейшего сотрудничества и вернулся в Испанию.

Однако 23-летний Жоау Феликс не хочет выступать за "Атлетико". У него плохие отношения с главным тренером команды Диего Симеоне. Агент игрока Жорже Мендеш посоветовал ему форсировать уход из Мадрида.

Феликс и Роналдиньо во время благотворительной игры. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Наказание для Феликса

Трансферная стоимость Феликса оценивается в 100 млн евро. Агент и футболист предполагали, что после высказываний о "Барселоне" мадридский клуб снизит цену на игрока и позволит ему уйти.

В результате Жоау Феликс поругался со спортивным директором "Атлетико" Андреа Бертой и не получил гарантий того, что его отпустят. Более того, "Барселона" не может позволить себе трансфер португальца. Мадридский клуб может просто перевести игрока в запас на весь следующий сезон. Однако эта история явно не окончена.

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