Жоау Фелікс хоче перейти до "Барселони": "Атлетіко" покарає гравця

Жоау Фелікс у Маямі. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Півзахисник збірної Португалії Жоау Фелікс хоче продовжити кар'єру у "Барселоні". Футболіст зробив низку заяв, які розлютили керівництво мадридського "Атлетіко".

Португалець може провести наступний сезон на лаві запасних, повідомляє Relevo.

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Кілька днів тому Жоау Фелікс несподівано зізнався, що з дитинства підтримує "Барселону". Футболіст пов'язаний контрактом з "Атлетіко" до літа 2027 року, і його слова викликали реакцію у керівництві та тренерському штабі мадридського клубу.

Чого вимагає Жоау Фелікс?

Португальський футболіст провів другу половину минулого сезону у "Челсі". Він не переконав англійський клуб у доцільності подальшої співпраці та повернувся до Іспанії.

Проте 23-річний Жоау Фелікс не хоче виступати за "Атлетіко". Має погані стосунки з головним тренером команди Дієго Сімеоне. Агент гравця Жорже Мендеш порадив йому форсувати звільнення з Мадрида.

Фелікс та Роналдіньо під час благодійної гри. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Покарання для Фелікса

Трансферна вартість Фелікса оцінюється у 100 млн євро. Агент і футболіст припускали, що після висловлювань "Барселони" мадридський клуб знизить ціну на гравця і дозволить йому піти.

В результаті Жоау Фелікс посварився зі спортивним директором "Атлетіко" Андреа Бертою і не отримав гарантій того, що його відпустять. Ба більше — "Барселона" не може дозволити собі трансферу португальця. Мадридський клуб може просто перевести гравця на запас на весь наступний сезон. Однак ця історія явно не закінчена.

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