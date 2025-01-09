Рух начал подготовку к весне без трех игроков основы — что известно

Игроки "Руха" во время матча. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

История с объединением "Руха" и "Карпат" продолжается. На ее фоне команды начинают подготовку ко второй части сезона.

Львовский "Рух" начал подготовку к весенней части сезона без трех игроков основы, сообщает ТаТоТаке.

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Похоже, пока что речь не идет о массовом уходе игроков команды. Но несколько важных игроков, возможно, команду уже покинули.

Инсайд о "Рух". Фото: скриншот ТаТоТаке

Кого нет в составе "Руха"

По данным журналистов, на первой тренировке после перерыва не было трех основных игроков — Олега Федора, Ильи Квасницы и Игоря Краснопира.

При этом, Алексей Сыч, относительно которого этой зимой уже было множество трансферных слухов, тренировался в общей группе.

Согласно заявлениям клубов, "Рух" планирует доиграть этот сезон в УПЛ. Уже дальше клуб должен сосредоточиться на работе академии.

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