Рух начал подготовку к весне без трех игроков основы — что известно

Из состава Руха исчезли три игрока основы — что известно
История с объединением "Руха" и "Карпат" продолжается. На ее фоне команды начинают подготовку ко второй части сезона.
Львовский "Рух" начал подготовку к весенней части сезона без трех игроков основы, сообщает ТаТоТаке.
Похоже, пока что речь не идет о массовом уходе игроков команды. Но несколько важных игроков, возможно, команду уже покинули.
Кого нет в составе "Руха"
По данным журналистов, на первой тренировке после перерыва не было трех основных игроков — Олега Федора, Ильи Квасницы и Игоря Краснопира.
При этом, Алексей Сыч, относительно которого этой зимой уже было множество трансферных слухов, тренировался в общей группе.
Согласно заявлениям клубов, "Рух" планирует доиграть этот сезон в УПЛ. Уже дальше клуб должен сосредоточиться на работе академии.
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