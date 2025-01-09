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Зі складу Руху зникли три гравці основи — що відомо

9 січня 2025 21:23
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рух почав підготовку до весни без трьох гравців основи — що відомо
Гравці "Руху" під час матчу. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Історія з об'єднанням "Руху" та "Карпат" продовжується. На її фоні команди починають підготовку до другої частини сезону.

Львівський "Рух" розпочав підготовку до весняної частини сезону без трьох гравців основи, повідомляє ТаТоТаке

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Схоже, поки що мова не йде про масовий відхід гравців команди. Але кілька важливих гравців, можливо, команду вже залишили. 

Рух тренується без трьох гравців основи
Інсайд про "Рух". Фото: скриншот ТаТоТаке

Кого немає у складі "Руху"

За даними журналістів, на першому тренуванні після перерви не було трьох основних гравців — Олега Федора, Іллі Квасниці та Ігора Краснопіра.

При цьому, Олексій Сич, щодо якого цієї зими вже було безліч трансферних чуток, тренувався у загальній групі.

Згідно із заявами клубів, "Рух" планує дограти цей сезон в УПЛ. Вже далі клуб має зосередитись на роботі академії. 

Нагадаємо, київське "Динамо" знайшло у ПАР кандидата на позицію центрального захисника.

"Олександрія" може підписати гравця із чемпіонату Франції. 

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін шукає варіанти продовження кар'єри. 

"Ворскла" хоче повернути до складу відомого українського форварда. 

Cтало відомо, де зараз знаходиться колишня українська плавчиня Яна Клочкова.

спорт футбол УПЛ Рух Львів спортсмени

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