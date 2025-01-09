Рух почав підготовку до весни без трьох гравців основи — що відомо

Гравці "Руху" під час матчу. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Історія з об'єднанням "Руху" та "Карпат" продовжується. На її фоні команди починають підготовку до другої частини сезону.

Львівський "Рух" розпочав підготовку до весняної частини сезону без трьох гравців основи, повідомляє ТаТоТаке.

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Інсайд про "Рух". Фото: скриншот ТаТоТаке

Кого немає у складі "Руху"

За даними журналістів, на першому тренуванні після перерви не було трьох основних гравців — Олега Федора, Іллі Квасниці та Ігора Краснопіра.

При цьому, Олексій Сич, щодо якого цієї зими вже було безліч трансферних чуток, тренувався у загальній групі.

Згідно із заявами клубів, "Рух" планує дограти цей сезон в УПЛ. Вже далі клуб має зосередитись на роботі академії.

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