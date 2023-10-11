Со службы на футбол: Роберто Моралес будет комментировать матчи сборной Украины
Роберто Моралес, комментатор и ведущий "ТаТоТаке", а ныне боец ВСУ, будет комментировать игры сборной Украины в отборе Евро-2024.
Об этом сообщает сайт Тribuna.
Комментатор футбольных матчей
Боец ВСУ Роберто Моралес будет комментировать футбольные матчи. Речь идет, в частности, об играх сборной Украины в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября) на MEGOGO.
После этого Роберто вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины.
Матч Украина — Северная Македония начнется в 16:00. Начало игры Мальта — Украина в 21.45.
Напомним, сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. В расположение команды Сергея Реброва прибыли капитан "Днепра-1" Александр Сваток и голкипер Шахтера Дмитрий Резник, которые были вызваны после объявления заявки.
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