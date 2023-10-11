Зі служби на футбол: Роберто Моралес коментуватиме матчі збірної України

Спортивний коментатор, а нині боєць ЗСУ Роберто Моралес. Фото: Facebook

Роберто Моралес, коментатор та ведучий "ТаТоТаке", а нині боєць ЗСУ, коментуватиме ігри збірної України у відборі Євро-2024.

Про це повідомляє сайт Тribuna.

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Коментатор футбольних матчів

Боєць ЗСУ Роберто Моралес коментуватиме футбольні матчі. Йдеться, зокрема, про ігри збірної України у відборі Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня) на MEGOGO.

Після цього Роберто повернеться до виконання своїх обов'язків у лавах Збройних сил України.

Матч Україна — Північна Македонія розпочнеться о 16:00. Початок гри Мальта — Україна о 21.45.

Нагадаємо, збірна України з футболу продовжує підготовку до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. У розташування команди Сергія Реброва прибули капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток і голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, яких викликали після оголошення заявки.

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