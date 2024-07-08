Днепр-1 на грани исчезновения: четыре инсайда о будущем клуба

Футболисты "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" сейчас находится на грани исчезновения из украинского футбола. Руководство клуба пыталось спасти клуб, но их усилия не принесли результата.

Четырьмя инсайдами о ситуации в клубе поделился Телеграм-канал Днепрянин.

Читайте также:

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза. Фото: "Днепр-1"

Что будет с "Днепром-1"

По информации источника, клуб неудачно пытался найти новых инвесторов. Поэтому команда идет к ситуации, когда останется только юридическое лицо.

Согласно второму инсайду, оставшиеся в клубе игроки не верят в сохранение команды и ищут новые клубы.

Также не планируется запланированных на 8 июля сборов на клубной базе "Днепра-1". Сложилась ситуация, когда нет тех, для кого нужно оглашать решение. Сейчас оставшиеся игроки и персонал забирают свои вещи из базы.

При этом не были сдержаны обещания об выплате зарплаты персоналу и футболистам. Перед ними остаются огромные долги.

Отметим, что клуб пока официально не снялся с чемпионата Украины, но это может случиться в ближайшее время. Заменить "Днепр-1" может либо ужгородский "Минай", либо зарьковский "Металлист 1925".

Напомним, Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб.

"Динамо" продаст одного из основных игроков в известный клуб.

Жена Усика обратилась к украинцам после обстрела больницы "Охматдет".

Лунин назвал условие, при котором останется в "Реале" — как ответит клуб.