Днепр-1 на грани исчезновения: четыре инсайда о будущем клуба

Появились четыре инсайда о выживании Днепра-1 — что ждет команду
"Днепр-1" сейчас находится на грани исчезновения из украинского футбола. Руководство клуба пыталось спасти клуб, но их усилия не принесли результата.
Четырьмя инсайдами о ситуации в клубе поделился Телеграм-канал Днепрянин.
Что будет с "Днепром-1"
По информации источника, клуб неудачно пытался найти новых инвесторов. Поэтому команда идет к ситуации, когда останется только юридическое лицо.
Согласно второму инсайду, оставшиеся в клубе игроки не верят в сохранение команды и ищут новые клубы.
Также не планируется запланированных на 8 июля сборов на клубной базе "Днепра-1". Сложилась ситуация, когда нет тех, для кого нужно оглашать решение. Сейчас оставшиеся игроки и персонал забирают свои вещи из базы.
При этом не были сдержаны обещания об выплате зарплаты персоналу и футболистам. Перед ними остаются огромные долги.
Отметим, что клуб пока официально не снялся с чемпионата Украины, но это может случиться в ближайшее время. Заменить "Днепр-1" может либо ужгородский "Минай", либо зарьковский "Металлист 1925".
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