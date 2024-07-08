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З'явилися чотири інсайди про виживання Дніпра-1 — що чекає на команду

8 липня 2024 18:30
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Агабекян Карен
редактор
Дніпро-1 на межі зникнення: чотири інсайди про майбутнє клубу
Футболісти "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" зараз перебуває на межі зникнення з українського футболу. Керівництво клубу намагалося врятувати клуб, але їхні зусилля не дали результату.

Чотирма інсайдами про ситуацію в клубі поділився Телеграм-канал Дніпрянин.

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Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза. Фото: "Дніпро-1"

Що буде з "Дніпром-1"

За інформацією джерела, клуб невдало намагався знайти нових інвесторів. Тому команда йде до ситуації, коли залишиться лише юридична особа.

Згідно з другим інсайдом, гравці, що залишилися в клубі, не вірять у збереження команди й шукають нові клуби.

Також не планується запланованих на 8 липня зборів на клубній базі "Дніпра-1". Склалася ситуація, коли немає тих, для кого потрібно оголошувати рішення. Зараз гравці та персонал, що залишилися, забирають свої речі з бази.

При цьому не було стримано обіцянок про виплату зарплати персоналу та футболістам. Перед ними залишаються величезні борги.

Зазначимо, що клуб поки що офіційно не знявся з чемпіонату України, але це може статися найближчим часом. Замінити "Дніпро-1" може або ужгородський "Минай", або харківський "Металіст 1925".

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