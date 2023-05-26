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Зидан ответил на предложение тренировать Роналду в "Аль-Насре"

26 мая 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан ответил на предложение тренировать Роналду в "Аль-Насре"
Зинедин Зидан на интервью. Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает поиски нового наставника для команды, главной звездой которой является Криштиану Роналду. Новый специалист должен приступить к работе с "желто-синими" в начале следующего сезона. 

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Аль-Насра" остается Зинедин Зидан, сообщает L'Équipe

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Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан остается востребованным специалистом даже несмотря на то, что уже больше года является безработным. В его услугах заинтересованы французские "ПСЖ" и "Марсель", а также туринский "Ювентус". 

Зинедин Зидан
Зидан с семьей. Скриншот из YouTube

Предложение от "Аль-Насра" 

После отставки Руди Гарсии "Аль-Наср" тренирует его бывший помощник Динко Еличич. Руководство клуба ищет нового наставника, который должен быть популярен и успешен. Главной кандидатурой является Зинедин Зидан. 

Экс-наставнику "Реала" предложили контракт на два года с зарплатой в 150 млн евро за сезон. Зидан отказал представителям "Аль-Насра". Он хочет тренировать только сборную Франции после того, как освободится должность ее главного тренера. 

Однако инвесторы из Саудовской Аравии не собираются сдаваться. Они готовят для 50-летнего наставника улучшенное предложение. 

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