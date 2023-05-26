Зидан ответил на предложение тренировать Роналду в "Аль-Насре"

Зинедин Зидан на интервью. Скриншот из YouTube

Руководство клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает поиски нового наставника для команды, главной звездой которой является Криштиану Роналду. Новый специалист должен приступить к работе с "желто-синими" в начале следующего сезона.

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Аль-Насра" остается Зинедин Зидан, сообщает L'Équipe.

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Зидан с семьей. Скриншот из YouTube

Предложение от "Аль-Насра"

После отставки Руди Гарсии "Аль-Наср" тренирует его бывший помощник Динко Еличич. Руководство клуба ищет нового наставника, который должен быть популярен и успешен. Главной кандидатурой является Зинедин Зидан.

Экс-наставнику "Реала" предложили контракт на два года с зарплатой в 150 млн евро за сезон. Зидан отказал представителям "Аль-Насра". Он хочет тренировать только сборную Франции после того, как освободится должность ее главного тренера.

Однако инвесторы из Саудовской Аравии не собираются сдаваться. Они готовят для 50-летнего наставника улучшенное предложение.

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