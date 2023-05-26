Зідан відповів на пропозицію тренувати Роналду в "Аль-Насрі"

Зінедін Зідан на інтерв'ю. Скріншот із YouTube

Керівництво клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії продовжує пошуки нового наставника для команди, головною зіркою якої є Кріштіану Роналду. Фахівець має розпочати роботу з "жовто-синіми" на початку наступного сезону.

Одним із кандидатів на посаду головного тренера "Аль-Насра" залишається Зінедін Зідан, повідомляє L'Équipe.

Читайте також:

Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан залишається затребуваним фахівцем навіть попри те, що вже понад рік є безробітним. У його послугах зацікавлені французькі "ПСЖ" та "Марсель", а також туринський "Ювентус".

Зідан із сім'єю. Скріншот із YouTube

Пропозиція від "Аль-Насра"

Після відставки Руді Гарсії "Аль-Наср" тренує його колишній помічник Дінко Єлічіч. Керівництво клубу шукає нового наставника, який має бути популярним та успішним. Головною кандидатурою є Зінедін Зідан.

Екснаставнику "Реала" запропонували контракт на два роки із зарплатою 150 млн євро за сезон. Зідан відмовив представникам "Аль-Насра". Він хоче тренувати лише збірну Франції після звільнення посади її головного тренера.

Проте інвестори із Саудівської Аравії не збираються здаватися. Вони готують для 50-річного наставника покращену пропозицію.

Нагадаємо, тренер Андрій Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана".

"Челсі" розгромно програв "Манчестер Юнайтед". Михайло Мудрик міг урятувати лондонців, але не забив гол. Він став одним із героїв поєдинку.

Дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.

Хавбек "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко розповів, що саме йому не подобається в ОАЕ.