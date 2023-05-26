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Зідан відповів на пропозицію тренувати Роналду в "Аль-Насрі"

26 травня 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зідан відповів на пропозицію тренувати Роналду в "Аль-Насрі"
Зінедін Зідан на інтерв'ю. Скріншот із YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії продовжує пошуки нового наставника для команди, головною зіркою якої є Кріштіану Роналду. Фахівець має розпочати роботу з "жовто-синіми" на початку наступного сезону.

Одним із кандидатів на посаду головного тренера "Аль-Насра" залишається Зінедін Зідан, повідомляє L'Équipe.

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Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан залишається затребуваним фахівцем навіть попри те, що вже понад рік є безробітним. У його послугах зацікавлені французькі "ПСЖ" та "Марсель", а також туринський "Ювентус".

Зінедін Зідан
Зідан із сім'єю. Скріншот із YouTube

Пропозиція від "Аль-Насра"

Після відставки Руді Гарсії "Аль-Наср" тренує його колишній помічник Дінко Єлічіч. Керівництво клубу шукає нового наставника, який має бути популярним та успішним. Головною кандидатурою є Зінедін Зідан.

Екснаставнику "Реала" запропонували контракт на два роки із зарплатою 150 млн євро за сезон. Зідан відмовив представникам "Аль-Насра". Він хоче тренувати лише збірну Франції після звільнення посади її головного тренера.

Проте інвестори із Саудівської Аравії не збираються здаватися. Вони готують для 50-річного наставника покращену пропозицію.

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