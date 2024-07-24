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Зимние Олимпийские игры-2023 пройдут во французских Альпах — детали

24 июля 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
В МОК выбрали страну, которая примет Зимнюю Олимпиаду-2030
Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Benoit Tessier
Валерий Ковалевич - Редактор

Президент Международного олимпийского комитета огласил решение о месте проведения Зимних Игр-2023. Они пройдут во французских Альпах.

Томас Бах официально зафиксировал решение МОК, сообщает Комитет в социальной сети "X". 

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Зимняя Олимпиада и Паралимпиада 2030 года будет проведена во французских Альпах. При этом большинство видов спорта, которые проходят на ледовых аренах, примет Ницца. 

Эммануэль Макрон и Томас Бах
Президент Франции Эммануэль Макрон и Томас Бах. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Детали решения МОК 

Уже известно, что Зимние Олимпийские Игры-2030 пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года. Помимо Франции, на проведение турнира также претендовали Швеция, США и Швейцария.

Важно отметить, что Франция уже в четвертый раз проведет зимнюю Олимпиаду. В последний раз эта страна принимала Игры в 1992 году в Альбервиле. Сейчас она заканчивает подготовку к проведению Летней Олимпиаде в Париже. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

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спорт Олимпийские игры МОК Томас Бах олимпиада

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