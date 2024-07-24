У МОК вибрали країну, яка прийме Зимову Олімпіаду-2030

Зимові Олімпійські ігри-2023 пройдуть у французьких Альпах — деталі
Президент Міжнародного олімпійського комітету оголосив рішення щодо місця проведення Зимових Ігор-2023. Вони пройдуть у французьких Альпах.
Томас Бах офіційно зафіксував рішення МОК, повідомляє Комітет у соціальній мережі "X".
Зимова Олімпіада та Паралімпіада 2030 року будуть проведені у французьких Альпах. При цьому більшість видів спорту, що проходять на льодових аренах, прийме Ніцца.
Деталі рішення МОК
Вже відомо, що Зимові Олімпійські Ігри-2030 відбудуться з 8 по 24 лютого 2030 року. Окрім Франції, на проведення турніру також претендували Швеція, США та Швейцарія.
Важливо відзначити, що Франція вже вчетверте проведе зимову Олімпіаду. Востаннє ця країна приймала Ігри 1992 року в Альбервілі. Наразі вона закінчує підготовку до проведення Літньої Олімпіади в Парижі.
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