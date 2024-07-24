Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зимові Олімпійські ігри-2023 пройдуть у французьких Альпах — деталі arrow

Зимові Олімпійські ігри-2023 пройдуть у французьких Альпах — деталі

24 липня 2024 14:01
Валерій Ковалевич - Редактор
У МОК вибрали країну, яка прийме Зимову Олімпіаду-2030
Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Benoit Tessier
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент Міжнародного олімпійського комітету оголосив рішення щодо місця проведення Зимових Ігор-2023. Вони пройдуть у французьких Альпах.

Томас Бах офіційно зафіксував рішення МОК, повідомляє Комітет у соціальній мережі "X".

Читайте також:

Зимова Олімпіада та Паралімпіада 2030 року будуть проведені у французьких Альпах. При цьому більшість видів спорту, що проходять на льодових аренах, прийме Ніцца.

Еммануель Макрон та Томас Бах
Президент Франції Еммануель Макрон та Томас Бах. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Деталі рішення МОК

Вже відомо, що Зимові Олімпійські Ігри-2030 відбудуться з 8 по 24 лютого 2030 року. Окрім Франції, на проведення турніру також претендували Швеція, США та Швейцарія.

Важливо відзначити, що Франція вже вчетверте проведе зимову Олімпіаду. Востаннє ця країна приймала Ігри 1992 року в Альбервілі. Наразі вона закінчує підготовку до проведення Літньої Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги "Динамо" над "Партизаном".

Дружини Мессі та Суареса показали ідеальні фігури на пляжному курорті — фото. 

спорт Олімпійські ігри МОК Томас Бах олімпіада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом