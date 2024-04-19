Зинченко незаслуженно сделали виновником всех проблем Арсенала — за украинца заступились

Украинский левый защитник Александр Зинченко. Фото: "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" вылетел из Лиги чемпионов и осложнил борьбу за чемпионство. Одним из виновных в этом болельщики сделали украинского левого защитника Александра Зинченко.

Наперекор критикам высказался бывший форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон, передает Sport.ua.

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Зинченко стал виновником всех бед

По словам Саттона, критика в сторону Зинченко является несправедливой. Из украинца попросту сделали козла отпущения.

"Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму "Арсенала" — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения", — сказал Саттон.

Эксперт отметил, что на некоторых критиках из среды фанатов "Арсенала" не меньше вины, поскольку они не дождались окончания проигранных матчей.

Также Саттон отметил, что несмотря на критику, "Арсенал" провел хороший сезон.

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