Зінченка незаслужено зробили винуватцем усіх проблем Арсеналу — за українця заступилися

Український лівий захисник Олександр Зінченко. Фото: "Арсенал"

Лондонський "Арсенал" вилетів із Ліги чемпіонів та ускладнив боротьбу за чемпіонство. Одним із винних у цьому вболівальники зробили українського лівого захисника Олександра Зінченка.

Всупереч критикам висловився колишній форвард "Челсі" та збірної Англії Кріс Саттон, передає Sport.ua.

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Зінченко став винуватцем усіх бід

За словами Саттона, критика у бік Зінченка є несправедливою. З українця просто зробили цапа-відбувайла.

"Ці нападки на Зінченка явно несправедливі. Насправді я терпіти не можу такі речі. Але в історії футболу завжди були цапи-відбувайли, завжди когось роблять винним. Зараз цю роль відвели Зінченку. Чомусь вважають, що саме він повинен взяти" на себе всю провину за погану форму "Арсеналу" — з нього в цій ситуації зробили цапа-відбувайла", — сказав Саттон.

Експерт зазначив, що на деяких критиках з-поміж фанатів "Арсеналу" не менше провини, оскільки вони не дочекалися закінчення програних матчів.

Також Саттон зазначив, що попри критику, "Арсенал" провів добрий сезон.

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