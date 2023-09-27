Зинченко ждет титул: Артета рассказал, выиграет ли "Арсенал" АПЛ

Александр Зинченко с мячом. Фото: Reuters/Matthew Childs

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета назвал главную проблему своей команды в текущем сезоне. Наставник объяснил, почему "канонирам" сложно бороться за чемпионский титул.

Артета заявил, что "Арсеналу" будет сложнее противостоять соперникам в этом сезоне, сообщает Sky Sports.

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В шести стартовых турах Премьер-лиги сезона 2023/2024 лондонский "Арсенал" заработал 14 очков. Отставание от "Манчестер Сити" составляет четыре балла. Почти весь прошлый сезон лондонцы боролись за чемпионский титул, но сейчас команда занимает только пятое место в турнирной таблице.

Главная проблема "Арсенала"

Команда, в составе которой продолжает выступать Александр Зинченко, неплохо действует в обороне, но мало забивает. Микель Артета считает, что "канониры" неплохо провели летнее трансферное окно, но его подопечным нехватает остроты в атаке.

Александр Зинченко в борьбе с соперником. Фото: Reuters/Paul Childs

На счету "Арсенала" только 11 забитых голов, и это худший результат среди шести лучших команд АПЛ. Артета отметил, что его подопечные по-прежнему создают немало моментов, но в этом сезоне игрокам стало сложнее их реализовывать.

"Нам сложно, но я ожидал чего-то подобного. В прошлом сезоне мы установили определенное достижение, это был лучший результат за последние годы. Теперь необходимо не только его повторить, но и улучшить. "Арсеналу" не хватает точности в завершающей стадии атак, динамики в передней линии. Есть проблемы с организацией игры, но мы понимаем, как это исправить. Будет ли "Арсенал" бороться за титул? Определенно будет", — рассказал Микель Артета.

Александр Зинченко сыграл в этом сезоне пять матчей. В ближайшем поединке "канониры" в рамках Кубка лиги сыграют на выезде с "Брентфордом". Поединок состоится 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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