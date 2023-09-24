Зинченко принял участие в одном из голов, но "Арсенал" не удержал победу над "Тоттенхэмом"

Александр Зинченко. Фото: Twitter/Arsenal

Капитан сборной Украины Александр Зинченко вышел в основном составе "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма". Его команда сыграла вничью, а сам украинец принял участие в одном из голов и заработал среднюю оценку.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Дерби начало оправдывать ожидания практически сразу. "Тоттенхэм" забил гол уже на 4-й минуте после углового, но взятие ворот не засчитали из-за вне игры.

Прессинг "канониров" работал гораздо лучше, да и вообще хозяева действовали активнее. В том числе благодаря уверенным действиям Зинченко в центре поля.

На 26-й минуте Зинчнеко отобрал мяч у Кулусевского и прорвался левым флангом, после чего отдал передачу в центр на Эдегора Мартини перевел сферу на правый фланг в ноги Сака. Букайо сместился в центр и пробил в дальний угол, а мяч рикошетом от Ромеро пошел в противоход к Викарио — 1:0.

Но гости быстро отыгрались. Затяжная атака "шпор" завершилась подачей Сарра, которую Райя сбросил на Джонсона — тот пробил в голкипера, а отскок подхватил Мэддисон. На левом фланге он обыграл Сака, после чего прострелил под удар Сону. Нападающий пробил в дальний угол, а мяч влетел в сетку с рикошетом от каркаса.

150-й гол Сона

Еще один гол "Арсенал" забил во втором тайме с пенальти. После подачи с углового Уайт пробил с разворота, а Ромеро остановил мяч рукой. Сака уверенно обыграл Викарио - 2:1.

И снова гости быстро сравняли. Через две минуты им помогла грубая ошибка. В этот раз привез оформил Жоржинью, подаривший мяч Мэддисону в центре поля.

Джейми влетел в штрафную и выкатил пас на Сона, а тот легко отправил сферу в дальний угол. Это был 150-й гол Сона за "Тоттенхэмом".

А Зинченко мог принять участие в еще одном голе "Арсенала". Сака на 2-й компенсированный подхватил отскок от украинца и пробил в левый нижний, заставив Викарио спасать.

В итоге ничья 2:2. Зинченко от Whoscored получил отметку 6,7. Больше только у Жезуса, Сако и Магальянса.

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