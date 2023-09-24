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Зінченко взяв участь в одному з голів, але "Арсенал" не втримав перемогу над "Тоттенхемом"

24 вересня 2023 19:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко взяв участь в одному з голів, але "Арсенал" не втримав перемогу над "Тоттенхемом"
Олександр Зінченко. Фото: Twitter/Arsenal
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан збірної України Олександр Зінченко вийшов в основному складі "Арсеналу" у дербі проти "Тоттенхему". Його команда зіграла внічию, а сам українець взяв участь в одному з голів та заробив середню оцінку.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Дербі почало виправдовувати очікування практично одразу. "Тоттенхем" забив гол уже на 4-й хвилині після кутового, але взяття воріт не зарахували через поза грою.

Пресинг "канонірів" працював набагато краще, та й взагалі господарі діяли активніше. В тому числі завдяки впевненим діям Зінченка в центрі поля.

На 26-й хвилині Зінчнеко відібрав м'яч у Кулусєвського і прорвався лівим флангом, після чого віддав передачу в центр на Едегора — Мартіні перевів сферу на правий фланг у ноги Сака. Букайо змістився в центр і пробив у дальній кут, а м'яч рикошетом від Ромеро пішов у протихід до Вікаріо — 1:0.

Але гості швидко відігрались. Затяжна атака "шпор" завершилася подачею Сарра, яку Райя скинув на Джонсона — той пробив у голкіпера, а відскок підхопив Меддісон. На лівому фланзі він переграв Сака, після чого прострілив під удар Сону. Нападник пробив у дальній кут, а м'яч влетів у сітку з рикошетом від каркасу.

150-й гол Сона

Ще один гол "Арсенал" забив у другому таймі з пенальті. Після подачі з кутового Уайт пробив із розвороту, а Ромеро зупинив м'яч рукою. Сака впевнено обіграв Вікаріо — 2:1.

І знову гості швидко зрівняли. За дві хвилини їм допомогла груба помилка. Цього разу привіз оформив Жоржинью, який подарував м'яч Меддісону у центрі поля.

Джеймі влетів у штрафний майданчик і викотив пас на Сона, а той легко відправив сферу в дальній кут. Це був 150-й гол Сона за "Тоттенхемом".

А Зінченко міг взяти участь в ще одному голі "Арсеналу". Сака на 2-й компенсований підхопив відскок від українця та пробив у лівий нижній, змусивши Вікаріо рятувати.

У підсумку нічия 2:2. Зінченко від Whoscored отримав оцінку 6,7. Більше тільки у Жезуса, Сако та Магал’янса.

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