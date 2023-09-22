Зінченко наступний: "Арсенал" продовжив контракт із лідером команди
Керівництво лондонського "Арсеналу" продовжує роботу з продовження контрактів із лідерами столичної команди. Слідом за Букайо Сака нову угоду з клубом підписав і Мартін Едегор.
В "Арсеналі" вважають норвежця одним із провідних гравців, повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Півзахисник "Арсеналу" Мартін Едегор офіційно продовжив контракт із лондонським клубом. 24-річний норвежець захищатиме кольори англійської команди як мінімум до літа 2028 року.
Едегор став зіркою "Арсеналу"
Півзахисник збірної Норвегії перейшов до мадридського "Реала" ще у 2015 році, але юний вік і відсутність досвіду завадили йому пробитися до основного складу "королівського клубу". Едегор пережив кілька оренд. Остання з них була "Арсенал". У 2021 році Мартін підписав постійний контракт із лондонським клубом, а тепер продовжив угоду.
За підсумками сезону 2023/2024 капітан "Арсеналу" отримав номінацію на Найкращого гравця сезону Прем'єр-ліги, Найкращого молодого гравця сезону Прем'єр-ліги та Найкращого футболіста FWA. Норвежець став гравцем місяця англійської Прем'єр-ліги у листопаді та грудні 2022 року.
Нагадаємо, "Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться.
Ребров повернувся до "Динамо": що відомо.
Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.
У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн євро, — Йовічевіч.
Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".
Збірна України здобула дискваліфікацію: за що покарали.