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Зінченко наступний: "Арсенал" продовжив контракт із лідером команди

22 вересня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко наступний: "Арсенал" продовжив контракт із лідером команди
Едегор наздоганяє Сака. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво лондонського "Арсеналу" продовжує роботу з продовження контрактів із лідерами столичної команди. Слідом за Букайо Сака нову угоду з клубом підписав і Мартін Едегор.

В "Арсеналі" вважають норвежця одним із провідних гравців, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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Півзахисник "Арсеналу" Мартін Едегор офіційно продовжив контракт із лондонським клубом. 24-річний норвежець захищатиме кольори англійської команди як мінімум до літа 2028 року.

Едегор став зіркою "Арсеналу"

Півзахисник збірної Норвегії перейшов до мадридського "Реала" ще у 2015 році, але юний вік і відсутність досвіду завадили йому пробитися до основного складу "королівського клубу". Едегор пережив кілька оренд. Остання з них була "Арсенал". У 2021 році Мартін підписав постійний контракт із лондонським клубом, а тепер продовжив угоду.

Мартін Едегор
Едегор у боротьбі з Дестом. Фото: Reuters/Paul Childs

За підсумками сезону 2023/2024 капітан "Арсеналу" отримав номінацію на Найкращого гравця сезону Прем'єр-ліги, Найкращого молодого гравця сезону Прем'єр-ліги та Найкращого футболіста FWA. Норвежець став гравцем місяця англійської Прем'єр-ліги у листопаді та грудні 2022 року.

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