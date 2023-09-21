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Зінченко — найгірший гравець "Арсеналу": що відомо

21 вересня 2023 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко — найгірший гравець "Арсеналу": що відомо
Олександр Зінченко у боротьбі із суперником. Фото: Reuters/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів своє повернення до турніру оформив лондонський "Арсенал". Востаннє "каноніри" грали в ЛЧ у сезоні 2016/2017 рр.

57 хвилин у матчі відіграв український лівий захисник Олександр Зінченко, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому турі "Арсенал" обіграв колишню команду Зінченка нідерландський ПСВ. Також у групі В грають іспанська "Севілья" та французький "Ланс".

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Зінченко отримав найнижчі оцінки з гравців стартового складу

Статистичний портал WhoScored поставив Зінченку найнижчу оцінку серед гравців стартового складу "Арсеналу" — 6,6.

Олександр Зінченко
Оцінки гравцям від WhoScored. Фото: скріншот

Зінченко 51 раз торкався м'яча, п'ять разів його втрачав, точність передач склала 90%, не виграв жодного з трьох єдиноборств і не використав єдиної спроби дриблінгу.

За рахунку 3:0 на 57-й хвилині Мікель Артета поміняв Зінченка на Такехіро Томіясу.

Цього сезону через травму Зінченко зіграв лише у п'яти матчах, у яких результативними діями не відрізнявся.

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