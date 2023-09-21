Зинченко — худший игрок "Арсенала": что известно

Александр Зинченко в борьбе с соперником. Фото: Reuters/Paul Childs

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов свое возвращение в турнир оформил лондонский "Арсенал". Последний раз "канониры" играли в ЛЧ в сезоне 2016/2017 гг.

57 минут в матче отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом туре "Арсенал" обыграл бывшую команду Зинченко нидерландский ПСВ. Также в группе В играют испанская "Севилья" и французский "Ланс".

Зинченко получил самые низкие оценки среди игроков стартового состава

Статистический портал WhoScored поставил Зинченко самую низкую оценку среди игроков стартового состава "Арсенала" — 6,6.

Оценки игрокам от WhoScored. Фото: скриншот

Зинченко 51 раз касался мяча, пять раз его терял, точность передач составила 90%, не выиграл ни одного из трех единоборств и не использовал единственную попытку дриблинга.

При счете 3:0 на 57-й минуте Микель Артета поменял Зинченко на Такехиро Томиясу.

В нынешнем сезоне из-за травмы Зинченко сыграл всего в пяти матчах, в которых результативными действиями не отличался.

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