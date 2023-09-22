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Зинченко следующий: "Арсенал" продлил контракт с лидером команды

22 сентября 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко следующий: "Арсенал" продлил контракт с лидером команды
Эдегор догоняет Сака. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Арсенала" продолжает работу по продлению контрактов с лидерами столичной команды. Вслед за Букайо Сака новое соглашение с клубом подписал и Мартин Эдегор.

В "Арсенале" считают норвежца одним из ведущих игроков, сообщает официальный сайт "канониров". 

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Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор официально продлил контракт с лондонским клубом. 24-летний норвежец будет защищать цвета английской команды как минимум до лета 2028 года. 

Эдегор стал звездой "Арсенала" 

Полузащитник сборной Норвегии перешел в мадридский "Реал" еще в 2015 году, но юный возраст и отсутствие опыта помешали ему пробиться в основной состав "королевского клуба". Эдегор пережил несколько аренд. Последняя из них была в "Арсенал". В 2021 году Мартин подписал постоянный контракт с лондонским клубом, а теперь продлил соглашение. 

Мартин Эдегор
Эдегор в борьбе с Дестом. Фото: Reuters/Paul Childs

По итогам сезона 2023/2024 капитан "Арсенала" получил номинацию на Лучшего игрока сезона Премьер-лиги, Лучшего молодого игрока сезона Премьер-лиги и Лучшего футболиста FWA. Норвежец стал игроком месяца английской Премьер-лиги в ноябре и декабре 2022 года.

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