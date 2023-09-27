Зінченко чекає на титул: Артета розповів, чи виграє "Арсенал" АПЛ

Олександр Зінченко із м'ячем. Фото: Reuters/Matthew Childs

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета назвав головну проблему своєї команди цього сезону. Наставник пояснив, чому "канонірам" важко боротися за чемпіонський титул.

Артета заявив, що "Арсеналу" буде складніше протистояти суперникам цього сезону, повідомляє Sky Sports.

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У шести стартових турах Прем'єр-ліги сезону 2023/2024 лондонський "Арсенал" отримав 14 очок. Відставання від "Манчестер Сіті" складає чотири бали. Майже весь минулий сезон лондонці виборювали чемпіонський титул, але зараз команда посідає лише п'яте місце в турнірній таблиці.

Головна проблема "Арсеналу"

Команда, у складі якої продовжує виступати Олександр Зінченко, непогано діє в обороні, але мало забиває. Мікель Артета вважає, що "каноніри" непогано провели літнє трансферне вікно, але його підопічним бракує гостроти в атаці.

Олександр Зінченко у боротьбі із суперником. Фото: Reuters/Paul Childs

На рахунку "Арсеналу" лише 11 забитих голів, і це найгірший результат серед шести найкращих команд АПЛ. Артета зазначив, що його підопічні, як і раніше, створюють чимало моментів, але цього сезону гравцям стало складніше їх реалізовувати.

"Нам складно, але я очікував чогось подібного. Минулого сезону ми встановили певне досягнення, це був найкращий результат за останні роки. Тепер необхідно не тільки його повторити, а й покращити. "Арсеналу" не вистачає точності в завершальній стадії атак, динаміки у передній лінії. Є проблеми з організацією гри, але ми розуміємо, як це виправити. Чи "Арсенал" боротиметься за титул? Безперечно буде", — розповів Мікель Артета.

Олександр Зінченко зіграв цього сезону п'ять матчів. У найближчому поєдинку "каноніри" у рамках Кубка ліги зіграють на виїзді із "Брентфордом". Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 за київським часом.

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