Зинченко готов помочь "Арсеналу" в важных матчах: детали

Футболисты "Арсенала" на разминке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в строй. Впервые за несколько последних недель футболист принял участие в тренировке "канониров".

Наставник лондонской команды Микель Артета не хочет спешить с возвращением игрока на поле, сообщает Daily Mail.

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Александр Зинченко не помог "Арсеналу" в последних матчах прошлого сезона. 26-летний футболист не сумел принять участие в летних товарищеских поединках "канониров". Фактически украинец пропустил большую часть предсезонной подготовки "Арсенала".

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Как себя чувствует Зинченко?

В последние месяцы Александра беспокоило повреждение икроножной мышцы. Он мог вернуться на поле еще несколько недель назад, но тренерский штаб лондонской команды не стал рисковать здоровьем футболиста. По этой причине Зинченко не появился на поле в поединке первого тура английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест" (2:1).

Однако накануне было принято решение о том, что украинский футболист может вернуться в общую группу игроков "Арсенала". Александр уже начал тренироваться и вскоре снова сможет защищать цвета "канониров" на поле.

В последний раз Зинченко играл за "Арсенал" седьмого мая в поединке АПЛ против "Ньюкасла" (2:0). Уже 21 августа "канониры" сыграют на выезде с "Кристал Пэлас". Затем их ждут домашние встречи с "Фулхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

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