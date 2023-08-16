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Зінченко готовий допомогти "Арсеналу" у важливих матчах: деталі

16 серпня 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко готовий допомогти "Арсеналу" у важливих матчах: деталі
Футболісти "Арсеналу" на розминці. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Зінченко повернувся до ладу. Вперше за кілька останніх тижнів футболіст взяв участь у тренуванні "канонірів".

Наставник лондонської команди Мікель Артета не хоче поспішати з поверненням гравця на поле, повідомляє Daily Mail.

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Олександр Зінченко не допоміг "Арсеналу" в останніх матчах минулого сезону. 26-річний футболіст не зумів взяти участь у літніх товариських поєдинках "канонірів". Фактично українець пропустив більшу частину передсезонної підготовки "Арсеналу".

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Як почувається Зінченко?

В останні місяці Олександра непокоїло пошкодження литкового м'яза. Він міг повернутися на поле ще кілька тижнів тому, але тренерський штаб лондонської команди не ризикував здоров'ям футболіста. З цієї причини Зінченко не з'явився на полі у поєдинку першого туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ноттінгем Форест" (2:1).

Однак напередодні було ухвалено рішення про те, що український футболіст може повернутися до спільної групи гравців "Арсеналу". Олександр уже почав тренуватись і незабаром знову зможе захищати кольори "канонірів" на полі.

Востаннє Зінченко грав за "Арсенал" сьомого травня у поєдинку АПЛ проти "Ньюкасла" (2:0). Вже 21 серпня "каноніри" зіграють на виїзді з "Крістал Пелас". Потім на них чекають домашні зустрічі з "Фулгемом" та "Манчестер Юнайтед".

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