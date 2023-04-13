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Зинченко готов на все ради болельщиков, но есть один нюанс

13 апреля 2023 21:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Зинченко готов на все ради болельщиков, но есть один нюанс
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Теперь Александра Зинченко в жизни его фанатов и просто болельщиков футбола станет еще больше. Защитник "Арсенала" и сборной Украины присоединился к платформе Cameo, где можно заказать платное видеообращение от звезды.

Об этом сообщают Новини.Live

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Александр Зинченко зарегистрировался на Cameo, а это значит, что футболист станет еще ближе к болельщикам. Правда, за определенную сумму денежных средств.

На платформе Cameo можно заказать персональное видеообращение от разных известных людей, звезд и селебрити. Хорошим поводом может быть день рождение, свадьба, свидание или любой праздник. Кроме того, есть опция обычного общения со своим кумиром, в частности, ответ на вопрос или какое-либо пожелание.

Зинченко
Эмоциональная гримаса Александра Зинченко перед камерой. Фото: Google

Стоимость такого видео от Александра Зинченко на Cameo оценивается в 4801 гривну или 118 евро, 130 долларов или 104 фунта.

Так что копим деньги и быстро на Cameo — там очень много Зинченко.

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