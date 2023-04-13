Зінченко готовий на все заради вболівальників, але є один нюанс

Захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: Google

Відтепер Олександра Зінченка у житті його фанатів і просто вболівальників футболу стане ще більше. Захисник "Арсенала" та збірної України приєднався до платформи Cameo, на якій можна замовити платне відеозвернення від зірки.

Про це повідомляють Новини.Live

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Олександр Зінченко зареєструвався на Cameo, а це означає, що футболіст стане ще ближчим до вболівальників. Щоправда, за певну суму коштів.

На платформі Cameo можна замовити персональне відеозвернення від різних відомих осіб, зірок та селебріті. Хорошим приводом може бути день народження, весілля, побачення чи будь-яке свято. Окрім цього, є опція звичайного спілкування зі своїм кумиром, зокрема, відповідь на запитання чи якесь побажання.

Емоційна гримаса Олександра Зінченка перед камерою. Фото: Google

Вартість такого відео від Олександра Зінченка на Cameo оцінюється у 4 801 гривню або 118 євро, 130 доларів чи 104 фунти.

Тож відкладаємо кошти і мерщій на Cameo — там дуже багато Зінченка.

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