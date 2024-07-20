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Зинченко готовится к трансферу — игрок для этого нанял нового агента

20 июля 2024 12:14
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Зінченко може піти з Арсеналу: українець змінив агента
Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Футболист сборной Украины Александр Зинченко летом может покинуть лондонский "Арсенал". Украинец не смог стать основным игроком и ему ищут замену.

Перед возможным трансфером Зинченко сменил агента. Об этом футболист сообщил в соцсетях.

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Зинченко тесно связан с агентом

Новым агентом 27-летнего футболиста стала компания Unique Football Agency, которой владеет украинец Юрий Кухарский.

"Горд начать новую главу с Unique Football Agency. Поехали", — написал Зинченко.

Согласно со слухами, Кухарский является кумом Зинченко.

Отметим, что Зинченко имеет действующий контракт с "Арсеналом" до 2026 года. При этом футболист потерял место в стартовом составе и ему ищут новую команду.

Еще больше проблемы украинца усугубит покупка "Арсеналом" защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафиори.

Зинченко в 35 матчах прошлого сезона забил один мяч и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 38 млн евро.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

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