Олександр Зінченко може піти з Арсеналу: українець змінив агента

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболіст збірної України Олександр Зінченко влітку може залишити лондонський "Арсенал". Українець не зміг стати основним гравцем, і йому шукають заміну.

Перед можливим трансфером Зінченко змінив агента. Про це футболіст повідомив у соцмережах.

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Новим агентом 27-річного футболіста стала компанія Unique Football Agency, якою володіє українець Юрій Кухарський.

"З гордістю почанаю новий розділ з Unique Football Agency. Поїхали", — написав Зінченко.

Відповідно до чуток, Кухарський є кумом Зінченка.

Зазначимо, що Зінченко має контракт з "Арсеналом", що чинний до 2026 року. При цьому футболіст втратив місце у стартовому складі, і йому шукають нову команду.

Ще більше проблеми українця посилить купівля "Арсеналом" захисника "Болоньї" та збірної Італії Рікардо Калафіорі.

Зінченко в 35 матчах минулого сезону забив один м'яч і зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 38 млн євро.

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