Зинченко назвал игрока Динамо, который может переехать в Англию

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, каким игроком "Динамо" интересуются в английской Премьер-лиги. Наставник "канониров" спросил мнение защитника об опытном хавбеке.

Зинченко назвал всего одну фамилию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна".

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У Александра Зинченко неоднократно спрашивали, что он думает об игре Виктора Циганкова. В то время хавбек выступал за "Динамо". Согласно информации английских журналистов, Цыганковым действительно интересовались в АПЛ, но до конкретного предложения дело не дошло. В итоге Виктор перешел в испанскую "Жирону".

Владимир Шепелев в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кем из "Динамо" интересуются в Англии

Зинченко назвал фамилию футболиста, о котором Александра спрашивали представители АПЛ. В частности, речь идет о "Манчестер Сити". Тренерский штаб "горожан" интересовался мнением Зинченко о Владимире Шепелеве.

Зинченко объяснил, что такие разговоры не всегда приводят к запросу в клуб по трансферу футболиста. В списке каждого английского клуба много потенциальных новичков.

Владимир Шепелев перешел в академию "Динамо" еще в 2010 году. В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и получил четыре желтые карточки. Контракт Шепелева с "Динамо" действует до лета 2025 года.

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