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Зинченко назвал игрока Динамо, который может переехать в Англию

20 марта 2024 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко назвал игрока Динамо, который может переехать в Англию
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, каким игроком "Динамо" интересуются в английской Премьер-лиги. Наставник "канониров" спросил мнение защитника об опытном хавбеке. 

Зинченко назвал всего одну фамилию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна". 

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У Александра Зинченко неоднократно спрашивали, что он думает об игре Виктора Циганкова. В то время хавбек выступал за "Динамо". Согласно информации английских журналистов, Цыганковым действительно интересовались в АПЛ, но до конкретного предложения дело не дошло. В итоге Виктор перешел в испанскую "Жирону". 

Владимир Шепелев
Владимир Шепелев в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кем из "Динамо" интересуются в Англии 

Зинченко назвал фамилию футболиста, о котором Александра спрашивали представители АПЛ. В частности, речь идет о "Манчестер Сити". Тренерский штаб "горожан" интересовался мнением Зинченко о Владимире Шепелеве. 

Зинченко объяснил, что такие разговоры не всегда приводят к запросу в клуб по трансферу футболиста. В списке каждого английского клуба много потенциальных новичков. 

Владимир Шепелев перешел в академию "Динамо" еще в 2010 году. В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и получил четыре желтые карточки. Контракт Шепелева с "Динамо" действует до лета 2025 года. 

Напомним, Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь. 

Жена Цыганкова показала трогательное фото сына футболиста.

Украина — Босния и Герцеговина — анонс и ставки на матч Евро-2024.

Лунин готов сделать выбор — в "Реале" решили будущее голкипера.

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