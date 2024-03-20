Зинченко назвал игрока Динамо, который может переехать в Англию
Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, каким игроком "Динамо" интересуются в английской Премьер-лиги. Наставник "канониров" спросил мнение защитника об опытном хавбеке.
Зинченко назвал всего одну фамилию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна".
У Александра Зинченко неоднократно спрашивали, что он думает об игре Виктора Циганкова. В то время хавбек выступал за "Динамо". Согласно информации английских журналистов, Цыганковым действительно интересовались в АПЛ, но до конкретного предложения дело не дошло. В итоге Виктор перешел в испанскую "Жирону".
Кем из "Динамо" интересуются в Англии
Зинченко назвал фамилию футболиста, о котором Александра спрашивали представители АПЛ. В частности, речь идет о "Манчестер Сити". Тренерский штаб "горожан" интересовался мнением Зинченко о Владимире Шепелеве.
Зинченко объяснил, что такие разговоры не всегда приводят к запросу в клуб по трансферу футболиста. В списке каждого английского клуба много потенциальных новичков.
Владимир Шепелев перешел в академию "Динамо" еще в 2010 году. В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и получил четыре желтые карточки. Контракт Шепелева с "Динамо" действует до лета 2025 года.
Напомним, Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии.
"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.
Жена Цыганкова показала трогательное фото сына футболиста.
Украина — Босния и Герцеговина — анонс и ставки на матч Евро-2024.
Лунин готов сделать выбор — в "Реале" решили будущее голкипера.
Читайте Новини.LIVE!