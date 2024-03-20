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Зінченко назвав гравця Динамо, який може переїхати до Англії

20 березня 2024 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко назвав гравця Динамо, який може переїхати до Англії
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко розповів, яким гравцем "Динамо" цікавляться в англійській Прем'єр-лізі. Наставник "канонірів" запитав думку захисника про досвідченого хавбека.

Зінченко назвав лише одне прізвище, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Взбірна".

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Олександр Зінченко неодноразово запитував, що він думає про гру Віктора Циганкова. На той час хавбек виступав за "Динамо". За інформацією англійських журналістів, Циганковим справді цікавилися в АПЛ, але до конкретної пропозиції справа не дійшла. У результаті Віктор перейшов до іспанської "Жирони".

Володимир Шепелєв
Володимир Шепелєв у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"

Ким із "Динамо" цікавляться в Англії

Зінченко назвав прізвище футболіста, про якого Олександра запитували представники АПЛ. Зокрема, йдеться про "Манчестер Сіті". Тренерський штаб "містян" цікавився думкою Зінченка про Володимира Шепелєва.

Зінченко пояснив, що такі розмови не завжди призводять до запиту до клубу з трансферу футболіста. У списку кожного англійського клубу багато потенційних новачків.

Володимир Шепелєв перейшов до академії "Динамо" ще 2010 року. Цього сезону на рахунку 26-річного футболіста 14 матчів у всіх турнірах. Він забив один гол і отримав чотири жовті картки. Контракт Шепелєва з "Динамо" діє до літа 2025 року.

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