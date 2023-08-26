Зинченко не помог "Арсеналу" победить "Фулхэм": видео голов в матче

Александр Зинченко празднует гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби. "Арсенал" не сумел дома обыграть "Фулхэм".

Украинец Зинченко появился на поле во втором тайме, напоминает портал Новини.LIVE.

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Команда Микеля Артеты удачно начала сезон 2023/2024. "Арсенал" победил "Манчестер Сити" по пенальти в матче за Суперкубок Англии, а потом обыграл в Премьер-лиге "Ноттингем Форест" и "Кристал Пэлас". Но в третьем туре "канониры" допустили осечку.

Провал в матче с "Фулхэмом"

"Арсенал" был фаворитом перед поединком с "дачниками". Однако уже на первой минуте гости забили гол благодаря ошибке вратаря "канониров" Рамсдэйла.

Зинченко жонглирует мячом. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Хозяева поля отыгрались и вышли вперед во втором тайме, забив два гола на 70 и 72 минуте. Но на 87 минуте "Фулхэм" сравнял счет несмотря на то, что играл в меньшинстве.

Оценки за матч "Арсенал" — "Фулхэм". Скриншот WhoScored

Украинец Александр Зинченко, который недавно восстановился после травмы, вышел на поле на 56 минуте. По итогам поединка он получил довольно низкую оценку — 6,4.

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