"Зинченко просто везет": эксперт раскритиковал украинца

Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о нынешней форме защитника национальной команды Александра Зинченко. Эксперт считает, что молодой футболист перестал прогрессировать.

Зинченко везет на протяжении всей его карьеры, написал Леоненко в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Александр Зинченко выздоровел после травмы, которая мучила его в конце прошлого сезона и во время подготовки "Арсенала" к нынешней кампании. 26-летний украинец уже успел выйти на поле и продолжает набирать форму. Однако Виктор Леоненко считает, что защитник уже не будет оказывать большое влияние на игру "канониров".

Критика со стороны Леоненко

Известный эксперт назвал украинского игрока "списанным" футболистом, но отметил, что Зинченко везет. В последнее время у "Арсенала" наметились кадровые проблемы после травмы Тимбера и дисквалификации Томиясу. Это означает, что вице-капитан сборной Украины будет полезен лондонцам.

Зинченко и Артета. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Леоненко считает, что Зинченко в последнее время занимается саморекламой и уделяет футболу меньше времени, чем раньше. Эксперт уверен, что украинский защитник не смог бы играть в командах, которые не контролируют мяч во время поединков.

Тем временем "Арсенал" начал сезон с беспроигрышной серии. Сначала "канониры" выиграли Суперкубок Англии, затем одолели "Ноттингем Форест" (2:1) и "Кристал Пэлас" (1:0).

Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер.

Роман Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард.

Виталий Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии.

Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены.