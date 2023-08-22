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"Зинченко просто везет": эксперт раскритиковал украинца

22 августа 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Зинченко просто везет": эксперт раскритиковал украинца
Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о нынешней форме защитника национальной команды Александра Зинченко. Эксперт считает, что молодой футболист перестал прогрессировать. 

Зинченко везет на протяжении всей его карьеры, написал Леоненко в своем Telegram-канале

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Александр Зинченко выздоровел после травмы, которая мучила его в конце прошлого сезона и во время подготовки "Арсенала" к нынешней кампании. 26-летний украинец уже успел выйти на поле и продолжает набирать форму. Однако Виктор Леоненко считает, что защитник уже не будет оказывать большое влияние на игру "канониров". 

Критика со стороны Леоненко 

Известный эксперт назвал украинского игрока "списанным" футболистом, но отметил, что Зинченко везет. В последнее время у "Арсенала" наметились кадровые проблемы после травмы Тимбера и дисквалификации Томиясу. Это означает, что вице-капитан сборной Украины будет полезен лондонцам. 

Александр Зинченко
Зинченко и Артета. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Леоненко считает, что Зинченко в последнее время занимается саморекламой и уделяет футболу меньше времени, чем раньше. Эксперт уверен, что украинский защитник не смог бы играть в командах, которые не контролируют мяч во время поединков. 

Тем временем "Арсенал" начал сезон с беспроигрышной серии. Сначала "канониры" выиграли Суперкубок Англии, затем одолели "Ноттингем Форест" (2:1) и "Кристал Пэлас" (1:0). 

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