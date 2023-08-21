Зинченко став совладельцем собственной профессиональной команды

Александр Зинченко пошел в киберспорт. Фото: УАФ

Украинский футболист Александр Зинченко всегда был близок к киберспорту. Но сейчас он будет к нему еще ближе.

Зинченко объявил о создании собственной команды по игре в CS:GO.

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Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" в социальных сетях объявил о создании команды Passion UA, которая будет играть в CS:GO.

"С радостью объявляем об официальном запуске абсолютно новой киберспортивной команды.

Основатель команды Александр Зинченко пригласил Михаила "kane" Благина создать сильную конкурентоспособную команду по CS для борьбы на самом высоком уровне.

Мы полны решимости, что Кейн даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать", — говорится в сообщении.

Отметим, что харьковчанин "kane" ранее тренировал российскую команду Gambit Esports и украинскую NAVI.

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