Зінченко став співвласником власної професійної команди

Олександр Зінченко пішов у кіберспорт. Фото: УАФ

Український футболіст Олександр Зінченко завжди був близьким до кіберспорту. Але зараз він буде до нього ще ближчим.

Зінченко оголосив про створення власної команди з гри CS:GO.

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Зінченко розпочав новий бізнес

Гравець збірної України та лондонського "Арсеналу" в соціальних мережах оголосив про створення команди Passion UA, яка гратиме у CS:GO.

"З радістю повідомляємо про офіційний запуск абсолютно нової кіберспортивної команди.

Засновник команди Олександр Зінченко запросив Михайла "kane" Благіна створити сильну конкурентоспроможну команду CS для боротьби на найвищому рівні.

Ми сповнені рішучості, що Кейн дасть цій команді правильний напрямок для розвитку і сприятиме перетворенню на топ-команду, адже ми тут для того, щоб перемагати", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що харків'янин "kane" раніше тренував російську команду Gambit Esports та українську NAVI.

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