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"Зінченку просто щастить": експерт розкритикував українця

22 серпня 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Зінченку просто щастить": експерт розкритикував українця
Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про нинішню форму захисника національної команди Олександра Зінченка. Експерт вважає, що молодий футболіст перестав прогресувати.

Зінченко щастить упродовж усієї його кар'єри, написав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

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Олександр Зінченко одужав після травми, яка мучила його наприкінці минулого сезону та під час підготовки "Арсеналу" до нинішньої кампанії. 26-річний українець уже встиг вийти на поле та продовжує набирати форму. Проте Віктор Леоненко вважає, що захисник вже не впливатиме на гру "канонірів".

Критика з боку Леоненка

Відомий експерт назвав українського гравця "списаним" футболістом, але зазначив, що Зінченку щастить. Останнім часом у "Арсеналу" намітилися кадрові проблеми після травми Тімбера та дискваліфікації Томіясу. Це означає, що віцекапітан збірної України буде корисним для лондонців.

Олександр Зінченко
Зінченко та Артета. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Леоненко вважає, що Зінченко останнім часом займається саморекламою та приділяє футболу менше часу, ніж раніше. Експерт упевнений, що український захисник не міг би грати в командах, які не контролюють м'яч під час поєдинків.

Тим часом "Арсенал" розпочав сезон із безпрограшної серії. Спочатку "каноніри" виграли Суперкубок Англії, потім здолали "Ноттінгем Форест" (2:1) та "Крістал Пелас" (1:0).

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