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Зінченко не допоміг "Арсеналу" перемогти "Фулгем": відео голів у матчі

26 серпня 2023 21:45
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Зінченко не допоміг "Арсеналу" перемогти "Фулгем": відео голів у матчі
Олександр Зінченко святкує гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги відбулось лондонське дербі. "Арсенал" не зумів удома обіграти "Фулгем".

Українець Зінченко з'явився на полі у другому таймі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Команда Мікеля Артети вдало розпочала сезон 2023/2024. "Арсенал" переміг "Манчестер Сіті" по пенальті в матчі за Суперкубок Англії, а потім обіграв у Прем'єр-лізі "Ноттінгем Форест" та "Крістал Пелас". Але у третьому турі "каноніри" допустили осічку.

Провал у матчі з "Фулгемом"

"Арсенал" був фаворитом перед поєдинком із "дачниками". Проте вже на першій хвилині гості забили гол завдяки помилці воротаря "канонірів" Рамсдейла.

Олександр Зінченко
Зінченко жонглює м'ячем. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Господарі поля відігралися та вийшли вперед у другому таймі, забивши два голи на 70 та 72 хвилині. Але на 87 хвилині "Фулгем" зрівняв рахунок попри те, що грав у меншості.

Арсенал Лондон
Оцінки за матч "Арсенал" — "Фулгем". Скриншот WhoScored

Українець Олександр Зінченко, який нещодавно поновився після травми, вийшов на поле на 56 хвилині. За підсумками поєдинку він отримав досить низьку оцінку — 6,4.

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