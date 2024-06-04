Александр Зинченко может покинуть Арсенал

Зинченко покинет Арсенал — клуб готов к продаже игрока
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов продать украинского защитника Александра Зинченко летом. В прошлом сезоне игрок отличился двумя забитыми голами за свой клуб.
Об этом пишет издание Football Insider.
Зинченко может сменить клуб
По информации издания, Александр Зинченко может сменить клуб летом. Руководство "Арсенала" хочет получить гораздо большую сумму от той, которую потратили на подписание Александра — тогда сумма составляла 30+2 миллиона фунтов стерлингов
Известно, что в прошлом сезоне украинец провел 35 матчей за "Арсенал" и отличился 2 голами и одной голевой передачей.
Стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.
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