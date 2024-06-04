Александр Зинченко может покинуть Арсенал

Александр Зинченко. Фото: instagram.zinchenko

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов продать украинского защитника Александра Зинченко летом. В прошлом сезоне игрок отличился двумя забитыми голами за свой клуб.

Об этом пишет издание Football Insider.

Читайте также:

Зинченко может сменить клуб

По информации издания, Александр Зинченко может сменить клуб летом. Руководство "Арсенала" хочет получить гораздо большую сумму от той, которую потратили на подписание Александра — тогда сумма составляла 30+2 миллиона фунтов стерлингов

Известно, что в прошлом сезоне украинец провел 35 матчей за "Арсенал" и отличился 2 голами и одной голевой передачей.

Стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражка — игроком интересуется топклуб.

Флик попросил "Барселону" приобрести две мировые звезды, которые вернут клубу чемпионство.

Мбаппе получит от Реала 150 млн евро и заберет номер Модрича.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсман рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.