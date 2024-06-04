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Зинченко покинет Арсенал — клуб готов к продаже игрока

4 июня 2024 16:56
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Александр Зинченко может покинуть Арсенал
Александр Зинченко. Фото: instagram.zinchenko
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов продать украинского защитника Александра Зинченко летом. В прошлом сезоне игрок отличился двумя забитыми голами за свой клуб.

Об этом пишет издание Football Insider.

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Зинченко может сменить клуб

По информации издания, Александр Зинченко может сменить клуб летом. Руководство "Арсенала" хочет получить гораздо большую сумму от той, которую потратили на подписание Александра — тогда сумма составляла 30+2 миллиона фунтов стерлингов

Известно, что в прошлом сезоне украинец провел 35 матчей за "Арсенал" и отличился 2 голами и одной голевой передачей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.

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Александр Зинченко
Арсенал
Футбол трансферы
футбол

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