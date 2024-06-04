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Зінченко покине Арсенал — клуб готовий до продажу гравця

4 червня 2024 16:56
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Олександр Зінченко може покинути Арсенал
Олександр Зінченко. Фото: instagram.zinchenko
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" готовий продати українського захисника Олександра Зінченка влітку. В минулому сезоні гравець відзначився двома забитими голами за свій клуб. 

Про це пише видання Football Insider

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Зінченко може змінити клуб

За інформацією видання, Олександр Зінченко може змінити клуб влітку. Керівництво "Арсеналу" хоче отримати набагато більшу суму від тієї, яку витратили на підписання Олександра — тоді сума складала 30+2 мільйони фунтів стерлінгів

Відомо, що в минулому сезоні українець провів 35 матчів за "Арсенал" та відзначився 2 голами та однією гольовою передачею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вартість гравця оцінюють у 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

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Олександр Зінченко
Арсенал
Футбол трансфери
футбол

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