Олександр Зінченко може покинути Арсенал

Олександр Зінченко. Фото: instagram.zinchenko

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" готовий продати українського захисника Олександра Зінченка влітку. В минулому сезоні гравець відзначився двома забитими голами за свій клуб.

Про це пише видання Football Insider.

Читайте також:

Зінченко може змінити клуб

За інформацією видання, Олександр Зінченко може змінити клуб влітку. Керівництво "Арсеналу" хоче отримати набагато більшу суму від тієї, яку витратили на підписання Олександра — тоді сума складала 30+2 мільйони фунтів стерлінгів

Відомо, що в минулому сезоні українець провів 35 матчів за "Арсенал" та відзначився 2 голами та однією гольовою передачею.

Вартість гравця оцінюють у 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.

Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.

Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича.

Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.