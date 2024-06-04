Олександр Зінченко може покинути Арсенал

Зінченко покине Арсенал — клуб готовий до продажу гравця
Лондонський футбольний клуб "Арсенал" готовий продати українського захисника Олександра Зінченка влітку. В минулому сезоні гравець відзначився двома забитими голами за свій клуб.
Про це пише видання Football Insider.
Зінченко може змінити клуб
За інформацією видання, Олександр Зінченко може змінити клуб влітку. Керівництво "Арсеналу" хоче отримати набагато більшу суму від тієї, яку витратили на підписання Олександра — тоді сума складала 30+2 мільйони фунтів стерлінгів
Відомо, що в минулому сезоні українець провів 35 матчів за "Арсенал" та відзначився 2 голами та однією гольовою передачею.
Вартість гравця оцінюють у 38 мільйонів євро.
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