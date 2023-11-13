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Зинченко рассказал, как сборная Украины сыграет против Италии

13 ноября 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко рассказал, как сборная Украины сыграет против Италии
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал подготовку сборной Украины к матчу отбора на Евро-2024 против Италии. Футболист заверил, что подопечные Сергея Реброва понимают, что стоит на кону в этом противостоянии. 

Уже через неделю сборная Украины может решить вопрос о выходе на континентальное первенство, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Evening Standard

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В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет в Леверкузене (Германия) с Италией. Не исключено, что победитель этого поединка получит путевку в основную сетку Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва в ближайшее время начнут подготовку к этой игре. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко командует обороной "канониров". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Подготовка к матчу против Италии

Александр Зинченко назвал противостояние со сборной Италии "матчем всей жизни". Он отметил, что каждый футболист "сине-желтых" мечтает о победе. Футболисты хотят подарить радость болельщикам, которые отчаянно нуждаются в позитивных эмоциях. 

Подопечные Сергея Реброва гордятся тем, что носят желтые футболки с гербом Украины на груди. Все футболисты, которые сейчас защищают цвета национальной команды, мечтали об этом с детства. Игроки сделают все возможное, чтобы обыграть Италию. 

По словам Зинченко, никто из футболистов не жалуется на трудности. Они понимают, что десяткам тысяч украинцев сейчас гораздо сложнее, чем спортсменам. Национальная команда продемонстрирует лучшие качества на поле, а в мотивации у игроков нет никакого недостатка. 

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