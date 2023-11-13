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Зинченко вытеснил Миколенко из сборной недели в АПЛ

13 ноября 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко вытеснил Миколенко из сборной недели в АПЛ
Александр Зинченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам 12 тура Английской премьер-лиги определилась команда недели. На место в нем претендовали левые защитники из Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

На этот раз статистический портал SofaScore и WhoScored предпочли игрока "Арсенала", сообщил портал Новини.LIVE.

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В предыдущих двух турах в сборную попадал Миколенко и он был реальным кандидатом, чтобы оказаться в ней третий раз подряд.

Александр Зинченко
Команды недели от SofaScore и WhoScored. Фото: скриншот

Зинченко забил и в общем провел отличный матч

Защитник "Арсенала" за игру против "Бернли" (3:1) получил самые большие оценки от SofaScore и WhoScored.

В WhoScored Зинченко дали оценку 8,8, а SofaScore — 8,9. Украинец забил третий мяч своей команды в ворота "Бернли".

Интересно, что за последние несколько месяцев этот матч был лучшим для Зинченко, который в октябре потерял место в стартовом составе, уступив Томиясу.

Отметим, что Миколенко в игре против "Кристал Пелас" также забил мяч, но получил оценку 7,7. Если бы не перформанс Зинченко, то у Виталия были большие шансы попасть в сборную недели.

Напомним, Шапаренко снова травмировался , когда игрок вернется на поле.

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

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