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Зінченко витіснив Миколенка зі збірної тижня в АПЛ

13 листопада 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко витіснив Миколенка зі збірної тижня в АПЛ
Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Агабекян Карен
редактор

За підсумками 12-го туру Англійської прем'єр-ліги визначилась команда тижня. На місце в ній претендували ліві захисники з України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Цього разу статистичний портал SofaScore та WhoScored віддали перевагу гравцю "Арсеналу", повідомив портал Новини.LIVE.

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У попередніх двох турах в збірну туру потрапляв Миколенко й він був реальним кандидатом, щоб опинитися в ній третій раз підряд.

Александр Зинченко
Команди тижня від SofaScore та WhoScored. Фото: скріншот

Зінченко забив та загалом провів чудовий матч

Захисник "Арсеналу" за гру проти "Бернлі" (3:1) отримав найбільші оцінки від SofaScore та WhoScored.

У WhoScored Зінченку дали оцінку 8,8, а SofaScore — 8,9. Українець забив третій м'яч своєї команди у ворота "Бернлі".

Цікаво, що за останні кілька місяців цей матч був найкращим для Зінченка, який у жовтні втратив місце в стартовому складі, поступившись Томіясу.

Зазначимо, що Миколенко у грі проти "Крістал Пелас" також забив м'яч, але отримав оцінку 7,7. Якби не перфоманс Зінченка, то у Віталія були великі шанси потрапити у збірну тижня.

Нагадаємо, Шапаренко знову травмувався — коли гравець повернеться на поле. 

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови. 

Кривенцов влаштував бійку перед звільненням із "Зорі". 

"Реал" звільнив відповідального за погані результати команди. 

Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з "Челсі".

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