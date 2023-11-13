Зінченко витіснив Миколенка зі збірної тижня в АПЛ
За підсумками 12-го туру Англійської прем'єр-ліги визначилась команда тижня. На місце в ній претендували ліві захисники з України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.
Цього разу статистичний портал SofaScore та WhoScored віддали перевагу гравцю "Арсеналу", повідомив портал Новини.LIVE.
У попередніх двох турах в збірну туру потрапляв Миколенко й він був реальним кандидатом, щоб опинитися в ній третій раз підряд.
Зінченко забив та загалом провів чудовий матч
Захисник "Арсеналу" за гру проти "Бернлі" (3:1) отримав найбільші оцінки від SofaScore та WhoScored.
У WhoScored Зінченку дали оцінку 8,8, а SofaScore — 8,9. Українець забив третій м'яч своєї команди у ворота "Бернлі".
Цікаво, що за останні кілька місяців цей матч був найкращим для Зінченка, який у жовтні втратив місце в стартовому складі, поступившись Томіясу.
Зазначимо, що Миколенко у грі проти "Крістал Пелас" також забив м'яч, але отримав оцінку 7,7. Якби не перфоманс Зінченка, то у Віталія були великі шанси потрапити у збірну тижня.
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