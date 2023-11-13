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Зінченко розповів, як збірна України зіграє проти Італії

13 листопада 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розповів, як збірна України зіграє проти Італії
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко прокоментував підготовку збірної України до матчу відбору на Євро-2024 проти Італії. Футболіст запевнив, що підопічні Сергія Реброва розуміють, що стоїть на коні у цьому протистоянні.

Вже за тиждень збірна України може розв'язувати питання про вихід на континентальну першість, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Evening Standard.

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У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє у Леверкузені (Німеччина) з Італією. Не виключено, що переможець цього поєдинку отримає путівку до основної сітки Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва найближчим часом розпочнуть підготовку до цієї гри.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко командує обороною "канонірів". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Підготовка до матчу проти Італії

Олександр Зінченко назвав протистояння зі збірною Італії "матчем усього життя". Він зазначив, що кожен футболіст "синьо-жовтих" мріє про перемогу. Футболісти хочуть подарувати радість уболівальникам, які відчайдушно потребують позитивних емоцій.

Підопічні Сергія Реброва пишаються тим, що носять жовті футболки із гербом України на грудях. Усі футболісти, які зараз захищають кольори національної команди, мріяли про це з дитинства. Гравці зроблять все можливе, аби обіграти Італію.

За словами Зінченка, ніхто із футболістів не скаржиться на труднощі. Вони розуміють, що десяткам тисяч українців зараз набагато складніше, ніж спортсменам. Національна команда продемонструє найкращі якості на полі, а в мотивації гравці не мають жодного недоліку.

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