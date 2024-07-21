Зинченко отправился в турне с Арсеналом, несмотря на слухи о трансфере

Зинченко отправился с Арсеналом в США — клуб собирался продать украинца
Лондонский "Арсенал" продолжает подготовку к новому сезону. Вместе с командой возвращает форму украинский левый защитник Александр Зинченко.
Команда отправилась в турне в США, сообщила пресс-служба клуба.
Зинченко вместе с командой
В июле вокруг Зинченко постоянно циркулируют слухи о его трансфере из "Арсенала", поскольку в прошлом сезоне украинец потерял место в основном составе.
К тому же "Арсенал" интересуется левым защитником "Болоньи" и сборной Италии Рикардо Калафиори. Это еще больше уменьшает шансы Зинченко попасть в стартовый состав команды.
Несмотря на слухи, Зинченко попал в список из 26 игроков, которых главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял в США.
Три игрока присоединятся к команде 25 июля во время турне. Это бразильцы Габриэль Магальяэс, Габриэл Мартинелли, немец Кай Хаверц.
Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давид Рая и Уильям Салиба присоединятся к команде после турне.
Из-за травм пропустят турне Киран Тирни и Такехиро Томиясу.
Состав "Арсенала":
Вратари: Карл Гейн, Томми Сетфорд, Лукас Нюгард, Алексис Рохас.
Защитники: Бен Уайт, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер, Джош Николс, Якуб Кивер, Эйден Гэвен, Омар Рекик.
Полузащитники: Томас Парти, Жоржинье, Михал Росяк, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра, Итан Нванери, Салах-Эдин Улад М'Ханд, Джими Гауэр.
Нападающие: Леандро Троссард, Рис Нельсон, Чарльз Саго, Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа.
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