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Зинченко отправился с Арсеналом в США — клуб собирался продать украинца

21 июля 2024 20:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зинченко отправился в турне с Арсеналом, несмотря на слухи о трансфере
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/Paul Childs
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Арсенал" продолжает подготовку к новому сезону. Вместе с командой возвращает форму украинский левый защитник Александр Зинченко.

Команда отправилась в турне в США, сообщила пресс-служба клуба.

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Футболисты "Арсенала". Фото: "Арсенал"

Зинченко вместе с командой

В июле вокруг Зинченко постоянно циркулируют слухи о его трансфере из "Арсенала", поскольку в прошлом сезоне украинец потерял место в основном составе.

К тому же "Арсенал" интересуется левым защитником "Болоньи" и сборной Италии Рикардо Калафиори. Это еще больше уменьшает шансы Зинченко попасть в стартовый состав команды.

Несмотря на слухи, Зинченко попал в список из 26 игроков, которых главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял в США.

Три игрока присоединятся к команде 25 июля во время турне. Это бразильцы Габриэль Магальяэс, Габриэл Мартинелли, немец Кай Хаверц.

Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давид Рая и Уильям Салиба присоединятся к команде после турне.

Из-за травм пропустят турне Киран Тирни и Такехиро Томиясу.

Состав "Арсенала":

Вратари: Карл Гейн, Томми Сетфорд, Лукас Нюгард, Алексис Рохас.

Защитники: Бен Уайт, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер, Джош Николс, Якуб Кивер, Эйден Гэвен, Омар Рекик.

Полузащитники: Томас Парти, Жоржинье, Михал Росяк, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра, Итан Нванери, Салах-Эдин Улад М'Ханд, Джими Гауэр.

Нападающие: Леандро Троссард, Рис Нельсон, Чарльз Саго, Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

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